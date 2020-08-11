شكرا لقرائتكم توتنهام يتعاقد مع لاعب ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ يوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير صحفية بأن النادي تعاقد مع هويبيرغ "25 عاما" مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (6ر19 مليون دولار).

وفي صفقة منفصلة انضم كيلي والكر، مدافع توتنهام، لفريق ساوثهامبتون، حيث كان معارا لهم منذ يناير الماضي.

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ووقع هويبيرغ على عقد مدته خمس سنوات مع توتنهام، بعد قضاء أربعة مواسم مع ساوثهامبتون.

ووقع أيضا والكر بيترز، لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، على عقد مدته خمس سنوات، وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون إن اللاعب أثبت نفسه في الأسابيع الأخيرة القليلة من الدوري.

وقال هازنهوتل للموقع الرسمي لساوثهامبتون :إنه يتناسب بشكل جيد مع طريقة لعبنا. إنه لاعب شاب، وذكي، وهو يجيد التعامل مع الكرة، ولديه سرعة جيدة وقدرة على اللعب باسلوبنا الحاد الذي نفضله.

وأضاف : سعيد للغاية لأننا تمكنا من الإبقاء عليه كلاعب معنا، حيث أن المركز الذي يلعب فيه كنا نسعى لتطويره وكيلي سيقوم بهذا الدور. أعتقد أن بإمكانه أن يطور من أسلوب لعبه بشكل أكثر معنا.