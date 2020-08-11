الامارات | عملية جراحية ناجحة للاعب الشارقة عبد العزيز المرزوقي

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ناجحة للاعب الشارقة عبد العزيز المرزوقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة الرياضي على صفحته الرسمية " عبر" توتير" أن لاعب فريق تحت 16 عاما بالنادي عبد العزيز المرزوقي اجرى عملية جراحية ناجحة بمستشفى القاسمي في الشارقة بمتابعة من رئيس الوحدة الطبية لاكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم استشاري العلاج الطبيعي الدكتور محمد البديوي .

يذكر أن فريق تحت 16 سنة بنادي الشارقة كان قد دشن إعداده للموسم الجديد بإشراف المدير الفني لقطاع المراحل السنية جمعة ربيع . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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