الامارات | البرتغالي سيرجيو مدربا لفريق دبا الحصن لكرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي سيرجيو مدربا لفريق دبا الحصن لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده مع المدرب البرتغالي سيرجيو فيرنانديز، لقيادة الفريق الأول لكرة الصالات للموسم الرياضي المقبل. وكشف النادي عن ذلك في المؤتمر الصحافي، الذي نظمه بمقره مساء اليوم بحضور رئيس مجلس ادارة النادي ابراهيم الدرمكي ومدرب الحراس واللياقة البدنية البرتغالي فيتور هوجو دا سيلفا، والذي تم التعاقد معه أيضا.

يذكر ان دبا الحصن يعتبر احد ابرز اندية الصالات، وسبق له الفوز بالعديد من الكؤوس والألقاب، ومنها درع دوري الشباب في الموسمين الماضيين، ويحسب له رفد المنتخبات بالعديد من اللاعبين في الفترة السابقة.

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