شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..الاتحاد يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعاقداً مع مصطفى هشام، لاعب فريق الناشئين السابق بالنادي الأهلي وفريق جوبي اسبانيول الاسباني.
وكان مصطفى هشام قد انضم لفريق جوبي اسبانيول، أحد أندية الدرجة الثالثة في اسبانيا، عقب رحيله عن قطاع الناشئين بالأهلي.
ونجح مسئولو الاتحاد في انهاء الصفقة، لتكون الأولى للنادي قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.
وكان الاتحاد قد تعادل امام الزمالك أمس الاثنين، بمنافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث حضر مصطفى هشام المباراة من أجل موازرة فريقه الجديد.
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