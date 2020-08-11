شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة لنجم إنبي: «أسف يا صاحبي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، لأحمد العجوز، متوسط ميدان إنبي، عقب تدخل عنيف في كرة مشتركة بمواجهة الفريقين. وفاز الأهلي على انبي بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز. أفشة نشر صورة له وهو يأخذ بيد العجوز خلال مباراة الأهلي وإنبي عبر حسابه الرسمي بـ«انستجرام» وعلق عليها:«انا أسف يا صاحبي». وإنضم أفشة، لصفوف الأهلي قادماً من بيراميدز في الصيف الماضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفشة لنجم إنبي: «أسف يا صاحبي»‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.