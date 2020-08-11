شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يشيد بأحمد فتحي لهذا السبب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، سعادته بانضمام أحمد فتحي نجم الأهلي، لصفوف فريقه، في الموسم المقبل، متمنيا تتويج بيراميدز ببطولة الكونفدرالية، بعد بلوغ المربع الذهبي.

وقال السعيد، في تصريحات اذاعية: «سعيد للغاية بانضمام أحمد فتحي من بيراميدز، يمتلك خبرات كبيرة، من اللاعبين المميزين وإضافة قوية ويكون هناك ثقة كبيرة خلال تواجده في المباريات».

وأعرب السعيد، عن امتنانه بالتكريم الذي حظى به من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب دخوله نادي المائة.

وحول رأيه في الفريق الذي سيتوج بدوري الأبطال، قال:«أتمنى تتويج الأهلي أو الزمالك بالبطولة، متمنياً التوفيق لفارسي مصر».