شكرا لقرائتكم خبر عن ١٦ مليون جنيه دعمًا من وزارة الشباب والرياضة لعدد ٥٣ اتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف الدفعة الأولي من الدعم السنوي المقرر للاتحادات الرياضية بمبلغ ١٦ مليون و٦٧٠ الف جنيه لعدد ٥٣ اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي.

اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا الدعم يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو العمل على دعم الهيئات الرياضية ومساعدتهم في رفع العبء عن كاهلهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جنباً إلى جنب مع الاتحادات المختلفة من اجل عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لكل لعبة.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي وفقاً لضوابط محددة تتمثل في نشاط الاتحاد المحلي والمنافسات المختلفة الاخري، وايضا الهيكل الاداري والفني والتنفيذي بالاتحاد وبرامج الاتحاد لتأهيل الكوادر الرياضية التي تعود بالنفع على المنتخب الوطني بالاضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضياً في مختلف الرياضات.