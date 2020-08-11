شكرا لقرائتكم خبر عن اشغال شاقة لجنش وصبحي في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. وحرص عبدالسلام على اصطحاب بعض الأدوات الخاصة لتدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية . وظهر جنش وصبحي بشكل قوي لينالا استحسان وإشادة عبدالسلام، كما طالبهما بالاستمرار في هذا الآداء وتقديم أفضل ما لديهما في الفترة المقبلة .

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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