شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطط للإطاحة بتوماس توخيل حال فشله في لقاء أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، نتيجة لقاء باريس سان جيرمان وأتالانتا التي ستقام غدا الأربعاء في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، لخلافة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، المحتمل رحيله عن صفوف الفريق الفرنسي حال خسارته وتوديعه «الشامبيونزليج». ويرتبط توخيل بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أنه قد يرحل هذا الصيف، إذا فشل في تحقيق طموحات النادي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع «le10sport» الفرنسي، فإن ليوناردو أرواجو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليس متحمسا لتوخيل بالقدر الكافي، ورغم ذلك، فإن الوضع الاقتصادي الحالي قد يجبر النادي على الإبقاء عليه، أما في حالة فشله في دوري الأبطال، فلن يتم النظر في أي ماديات وسيتم إقالته فورا، وسيكون ماوريسيو، وماسيمليانو أليجري، مرشحان بقوة لخلافة المدرب الألماني.