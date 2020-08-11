شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يستكمل مرانه في الجيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خفيفة بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. جاء ذلك وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزة للفترة القادمة. عقب ذلك استكمل اللاعب التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث تم الاكتفاء بهذه الحصة التدريبية فقط له بمران اليوم .

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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