شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتمسك بعقوبة الـ100 ألف جنيه في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من لاعبى الفريق الكروى الأول بعد سقوطهم فى فخ التعادل الإيجابى مع الاتحاد السكندرى فى مباراتهما المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى والتى جمعت بينهما، أمس الأول، على أرض ملعب برج العرب، وعلى إثرها فقد الفريق نقطتين ثمينتين فى مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وأظهر المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، العين الحمرا للاعبين بعد رعونتهم واستهتارهم فى المباراة وإهدائهم نقطة لزعيم الثغر المستسلم تمامًا للهزيمة، وتمسك منصور بتوقيع عقوبة الـ100 ألف جنيه التى قرر خصمها من اللاعبين، وأصدر أوامره لإدارة الكرة بتنفيذ خصم الغرامة من مستحقات اللاعبين.

وقال منصور، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «النتيجة الطبيعية للمباراة هى فوز الزمالك بنصف دستة أهداف لولا الرعونة والاستهتار بالخصم والاستعراض أمام مرمى عماد السيد». وتابع: «اللاعبون تسابقوا فى إهدار فرص سهلة دون أى مبرر، مؤكدًا أن العقوبة لابد أن تكون درسًا قاسيًا للاعبين من أجل تدارك هذا الخطأ وعدم تكراره فى المباريات المقبلة، خصوصًا أن الفريق يخوض الدورى من أجل المنافسة، وعلى اللاعبين الفوز بكل مبارياتهم من أجل إسعاد جمهورهم، لاسيما أن مجلس الإدارة والجهاز الفنى وفر لهم كل كبيرة وصغيرة».

وأضاف منصور: «أعضاء الجهاز الفنى وكارتيرون قاموا بدورهم على أكمل وجه ونجحوا فى توصيل اللاعبين إلى مرمى المنافس بعشرات الفرص السهلة، لكن اللاعبين فشلوا فى ترجمتها لأهداف ومنحوا المنافس نقطة ثمينة»، مشيرًا إلى أن الهدف الأول للزمالك هو دورى أبطال إفريقيا، وعلى اللاعبين والجهاز الفنى أن يعوا الدرس جيدًا ويتعلموا من مثل هذه الأخطاء الساذجة لتفادى تكرارها فى مباريات إفريقيا التى لا تقبل أى خطأ. يأتى هذا فيما خيّم الحزن داخل غرفة خلع ملابس اللاعبين عقب المباراة، ورفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، الحديث معهم بسبب غضبه من النتيجة، وقرر تأجيل الاجتماع بهم إلى اليوم الأربعاء قبل المران بمقر النادى، فيما اكتفى لاعبو الأبيض بعقد جلسة سريعة مع أنفسهم بعد المباراة، قدموا خلالها اعتذارهم لمجلس الإدارة والجهاز الفنى والجماهير بعد تفريطهم فى الفوز على الاتحاد السكندرى وتعاهدوا فيما بينهم بعدم السماح بتكرار مثل هذه الأخطاء مرة ثانية.

فى سياق متصل، دافع المدير الفنى عن قراره بإشراك الثنائى المغربى، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، فى الشوط الثانى، وقال إن الثنائى اجتازا الاختبار البدنى والقياسات وكانا جاهزين فنيًا وبدنيًا بنسبة 100%، خصوصًا أنهما خضعا لبرنامج تدريبى بالمغرب تحت إشراف الجهاز الفنى. وقال كارتيرون: «بن شرقى وأوناجم ساهما فى زيادة الفاعلية الهجومية للفريق فور مشاركتهما، لكن غياب التوفيق وسوء الحظ حالا دون الفوز بالمباراة». فيما برر الجهاز الفنى تغيير حازم إمام وإشراك محمد عبدالغنى بدلًا منه بسبب شعور حازم بالإجهاد وطلبه التغيير، فقام الجهاز بالدفع بعبدالغنى لتجهيزه أيضًا للفترة المقبلة.

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