شكرا لقرائتكم خبر عن ١٩ لاعبًا في مران الزمالك استعدادًا للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

و شارك في التدريبات كلا من محمود جنش ومحمد صبحي، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو وشيكابالا ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف وأسامة فيصل واحمد عيد وسيف جعفر ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد وعبدالله جمعة وكريم بامبو وحسام عبدالمجيد .

وكان الجهاز الفني قد منح عدد كبير من اللاعبين راحة بعد المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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