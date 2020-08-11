كارتيرون يرفض منح بن شرقي و أوناجم راحة ويخضعهم لمران خاص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات بدنية قوية وفنية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدم منح الثنائي راحة من مران اليوم، وانخراطهما في التدريبات بشكل كامل على الرغم من مشاركتهما بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وظهر الثنائي بقوة خلال المران ونالا إشادة الجهاز الفني.

و يستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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