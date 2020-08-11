شكرا لقرائتكم خبر عن هيراكليس الهولندي يعلن التعاقد مع كاي هافيرتز قبل انتقاله لأندية «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي هيراكليس ألميلو الهولندي التعاقد مع كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء، ونشر النادي الهولندي صورة للاعب هافيرتز عبر حسابه على موقع تويتر، معلقًا عليها «مرحبا كاي».

كانت تقارير ألمانية في وقت سابق أشارت إلى رحيل باير ليفركوزن الألماني السابق كاي هافيرتز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم ولكن اللاعب اختار في نهاية المطاف فريق هيراكليس ألميلو.

كاي هافيرتز - صورة أرشيفية

وسخر بيتر بوش، المدير الفني لفريق هيراكليس ألميلو من أسئلة الصحفيين حول قرب رحيل اللاعب صوب تشيلسي هذا الصيف، وقال: «يمكنني مشاركتكم أنباء انتقال هافيرتز للعب ضمن صفوف هيراكليس ألميلو في الموسم المقبل».