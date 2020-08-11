شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية قوية للاعبي الزمالك لمدة ٣٠ دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية بالكرة وبدون كرة، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة. ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول إلى أفضل معدلات فنية وبدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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