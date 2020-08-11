شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للمقاصة في الخامسة مساء الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مواصلة اللاعبين ، مرانهم في الخامسة مساءً علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي . ومن المقرر أن يشارك في المران جميع عناصر الفريق ، وذلك عقب حصول بعضهم علي راحة من مران اليوم بقرار من كارتيرون المدير الفني، وهم اللاعبون الذين شاركوا بالأمس أمام الاتحاد السكندري وكذلك عناصر أخري وفقا لرؤية الجهاز .
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
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