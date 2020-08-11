شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها.
وكان اللاعب قد تغيب عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة.
ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
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