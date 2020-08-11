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شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون يورو وراء فشل انتقال جادون سانشو لصفوف «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «ESPN» كواليس فشل مفاوضات ضم جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وجاء في الكواليس، إن إدارة النادي الإنجليزي مستاءة من المفاوضات البطيئة والمطالب المالية المرتفعة لدورتموند، والذي اشترط النادي الألماني حصوله على 120 مليون يورو نظير بيع الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 20 عاما، وهو ما لم ينجح اليونايتد في تلبيته لارتفاع القمية المادية.
وكشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن المفاوضات تعثرت بسبب 30 مليون يورو حيث عرض النادي الإنجليزي 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق الألماني إلا أن بروسيا دروتموند تمسك بملبغ 120 مليون يورو وهو الأمر الذي أفشل الصفقة.
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