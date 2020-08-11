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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زيدان يرغب بعودة مارتن أوديجارد لصفوف «الملكي» وقطع إعارته مع ريال سوسيداد

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بقطع إعارة لاعبه النرويجي المعار مارتن أوديجارد، المعار إلى ريال سوسيداد لمدة موسمين وعودته لصفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري الذي لم يغلق أبوابه حتى الآن.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب الفرنسي يأمل في ترميم وسط ملعبه خلال الموسم المقبل خاصة بعد رحيل لاعب «الملكي» الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو لصفوف فياريال.

وأوضحت أن أوديجارد صاحب الـ21 عاما كان يستعد للعودة من العطلة يوم 14 أغسطس الجاري، للانتظام بصفوف سوسييداد، لكن زيدان تدخل مطالبا بإعادته للقلعة الملكية، للحاجة إلى إمكانياته. كان لاعب الوسط المهاجم قد انضم لريال مدريد في 2015 قادما من سترومسجودست النرويجي ولعب معارا بأندية هيرينفين، فيتيسه آرنهيم، وريال سوسييداد.