شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايموبيلي: نحن ننتظر سيلفا بأذرع مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 اكد النجم الإيطالي لنادي ​لاتسيو​ ​تشيرو ايموبيلي​ ان ​دافيد سيلفا​ هو لاعب رائع ولديه خبرة كبيرة، وذلك في ظل الأنباء التي تُفيد باقترابه من الانتقال لنادي العاصمة الإيطالية في نافذة الانتقالات الصيفية.

ونشرت شبكة تريبال فوتبول البريطانية تصريحات ايموبيلي التي اتت كالاتي: "دافيد لاعب رائع ولديه خبرة كبيرة، نحن ننتظر سيلفا بأذرع مفتوحة، لا أستطيع الانتظار حتى يأتي". وأضاف: "قبل أنّ نكون لاعبين لـ لاتسيو فنحن مُشجعون لهذا النادي، سنكون سعداء إذا انضم لنا، ونحن ننتظره حقًا".

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