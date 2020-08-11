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دي رون: مباراة باريس سان جيرمان سوف تكون رائعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اعتبر لاعب ​اتالانتا​ ​مارتن دي رون​ ان فريقه قادر على اقصاء ​باريس سان جيرمان​ من ​دوري ابطال اوروبا​.

وقال دي رون في تصريحات صحفية:" كانت نتائجنا مذهلة حتى الآن ، مع المدرب جيان بييرو غاسبريني، قمنا بالتطور في كل موسم ورفعنا مستوانا بشكل رائع ".

واضاف:" اللعب لمدة 90 دقيقة فقط ضد مثل هذا الفريق القوي أسهل من مواجهتهم على مباراتين ، يمكننا إحداث مفاجأة بتحقيق الفوز ، حتى لو كان صعبًا ، سنقدم أفضل ما لدينا ، ومنذ وقت القرعة ، اعتقدت أنها ستكون مباراة رائعة ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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