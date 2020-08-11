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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي رون: مباراة باريس سان جيرمان سوف تكون رائعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
اعتبر لاعب اتالانتا مارتن دي رون ان فريقه قادر على اقصاء باريس سان جيرمان من دوري ابطال اوروبا.
وقال دي رون في تصريحات صحفية:" كانت نتائجنا مذهلة حتى الآن ، مع المدرب جيان بييرو غاسبريني، قمنا بالتطور في كل موسم ورفعنا مستوانا بشكل رائع ".
واضاف:" اللعب لمدة 90 دقيقة فقط ضد مثل هذا الفريق القوي أسهل من مواجهتهم على مباراتين ، يمكننا إحداث مفاجأة بتحقيق الفوز ، حتى لو كان صعبًا ، سنقدم أفضل ما لدينا ، ومنذ وقت القرعة ، اعتقدت أنها ستكون مباراة رائعة ".
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