دي رون: مباراة باريس سان جيرمان سوف تكون رائعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

اعتبر لاعب ​اتالانتا​ ​مارتن دي رون​ ان فريقه قادر على اقصاء ​باريس سان جيرمان​ من ​دوري ابطال اوروبا​.



وقال دي رون في تصريحات صحفية:" كانت نتائجنا مذهلة حتى الآن ، مع المدرب جيان بييرو غاسبريني، قمنا بالتطور في كل موسم ورفعنا مستوانا بشكل رائع ".

واضاف:" اللعب لمدة 90 دقيقة فقط ضد مثل هذا الفريق القوي أسهل من مواجهتهم على مباراتين ، يمكننا إحداث مفاجأة بتحقيق الفوز ، حتى لو كان صعبًا ، سنقدم أفضل ما لدينا ، ومنذ وقت القرعة ، اعتقدت أنها ستكون مباراة رائعة ".