سان جيرمان عقبة حلم أتالانتا الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحلم أتالانتا الإيطالي بعد فترة توقف دامت 5 أشهر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بضربة بداية جديدة لمواصلة مشوار المجد في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا التي يخوضها للمرة الأولى في تاريخه.

ويواجه أتالانتا اختبارا صعبا في بداية دور الثمانية للبطولة اليوم، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي المفعم بالنجوم.

وتقام الأدوار النهائية بداية من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية على شكل بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بوباء كورونا.

وكان أتالانتا تأهل لدور الثمانية قبل فترة التوقف الطويلة، وذلك على حساب بلنسية الإسباني كما تأهل باريس سان جيرمان على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتطلع أتالانتا لمواصلة الحلم في البطولة الأوروبية التي يشارك فيها للمرة الأولى. وقد يكون التغيير الفريد الذي طرأ على نظام الأدوار النهائية بسبب أزمة كورونا، دافعا أكبر لأتالانتا ولا سيما أن مواجهات كل من دور الثمانية والمربع الذهبي ستقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب.

وكان أتالانتا خسر أول 3 مباريات له في دور المجموعات، ولكنه استعاد اتزانه سريعا وشق طريقه إلى الأدوار الإقصائية واجتاز عقبة دورتموند في دور الـ16 قبل أن تتوقف كرة القدم في معظم مناطق العالم بسبب أزمة كورونا التي ضربت مدينة بيرجامو معقل فريق أتالانتا بشكل هائل.

وتردد أن مباراة الذهاب بين أتالانتا وبلنسية في أواخر فبراير الماضي بميلانو، والتي حضرها 40 ألف مشجع، ساهمت في تفشي الإصابات بالفيروس في شمال إيطاليا وكذلك في إسبانيا.

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وفاز أتالانتا في هذه المباراة 4 - 1 ثم تغلب على بلنسية 4 - 3 في عقر داره ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين 8 - 4.

وأطلق لقب «المباراة صفر» على مباراة الذهاب بين الفريقين في ميلانو.

وأنهى أتالانتا الموسم المحلي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي.

وخلال مسيرته بالموسم المنقضي، حقق رقما قياسيا بحصد 78 نقطة في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، كما سجل 98 هدفا بفارق 22 هدفا أكثر من يوفنتوس الذي توج بلقب البطولة.

ومع خروج يوفنتوس ونابولي من دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، أصبح أتالانتا الممثل الوحيد لكرة القدم الإيطالية.

ومن المؤكد أن سان جيرمان يضع حسابات خاصة للمواجهة ولا سيما أن أتالانتا يتسم بالأداء السريع والقدرة الفائقة على العودة في المباراة.

ولم يقدم مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار وزملاؤه الأداء المقنع في المباراتين النهائيتين لكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية كما تحوم الشكوك بقوة حول قدرة المهاجم الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي بالمباراة على الأقل نظرا لإصابته التي تعرض لها خلال نهائي كأس فرنسا.