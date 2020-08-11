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انتهاء مهلة عرض سانشو

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مدافع بوروسيا دورتموند، ماتس هوميلز، إنه يتمنى أن يؤدي استمرار جادون سانشو مع الفريق إلى تحقيق المزيد من التفوق في الموسم المقبل من الدوري الألماني «بوندسليجا».

وكان بوروسيا دورتموند قد حدد مهلة لحسم محادثات مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع سانشو، وقد انتهت المهلة أمس الأول دون التوصل إلى اتفاق.

وبانتهاء المهلة أعلن دورتموند أن سانشو سيستمر مع الفريق.

وقال هوميلز «هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا كي نصبح أفضل، ونتقدم خطوة جديدة إلى الأمام».

وأضاف «يمكن أن يكون سانشو اللاعب الذي يحدث الفارق، لديه إمكانات غير محدودة، وسأكون سعيدا باستمراره».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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