شكرا لقرائتكم خبر انتهاء مهلة عرض سانشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدافع بوروسيا دورتموند، ماتس هوميلز، إنه يتمنى أن يؤدي استمرار جادون سانشو مع الفريق إلى تحقيق المزيد من التفوق في الموسم المقبل من الدوري الألماني «بوندسليجا».

وكان بوروسيا دورتموند قد حدد مهلة لحسم محادثات مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع سانشو، وقد انتهت المهلة أمس الأول دون التوصل إلى اتفاق.

وبانتهاء المهلة أعلن دورتموند أن سانشو سيستمر مع الفريق.

وقال هوميلز «هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا كي نصبح أفضل، ونتقدم خطوة جديدة إلى الأمام».

وأضاف «يمكن أن يكون سانشو اللاعب الذي يحدث الفارق، لديه إمكانات غير محدودة، وسأكون سعيدا باستمراره».