فياريال يستعير الياباني كوبو من الريال

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وينضم كوبو (19 عاما) إلى فياريال بعقد إعارة من ريال مدريد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي الذي قضاه معارا لريال مايوركا.
وقال كوبو «كانت هناك عروض أخرى، لكن هذا كان أفضل العروض».
ويعلق ريال مدريد آمالا عريضة على كوبو، اللاعب السابق بقطاعات الناشئين ببرشلونة، والذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من إف. سي طوكيو في عام 2019.
ويشكل الانضمام إلى فياريال خطوة إلى الأمام في مسيرة كوبو، الذي شارك أساسيا في 23 مباراة مع ريال مايوركا الموسم الماضي.
وأنهى فياريال الموسم الماضي في المركز الخامس، وسيشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
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