حالتا كورونا في بلنسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بلنسية الإسباني لكرة القدم أمس عن إصابة شخصين في النادي بفيروس كورونا المستجد لكنه لم يحدد ما إذا كانا من لاعبي الفريق. وأوضح النادي «من خلال الاختبارات التي أجريت على لاعبي الفريق الأول بالنادي والطاقم التدريبي والأجهزة المعاونة، تم اكتشاف حالتي إصابة بمرض كوفيد -19». وأوضح النادي أنهما يخضعان حاليا للعزل الذاتي طبقا للبروتوكول المطبق من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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