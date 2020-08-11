شكرا لقرائتكم الياباني كوبو سعيد بالانضمام إلى فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن عقد إعارته إلى فياريال كان أفضل عرض إعارة تلقاه، وذلك بعدما جرى تقديمه من جانب فياريال يوم الثلاثاء.

وانضم كوبو (19 عاماً) إلى فياريال بعقد إعارة من ريال مدريد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي الذي قضاه معارا لفريق ريال مايوركا.

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ويعلق ريال مدريد أمال عريضة على كوبو، اللاعب السابق بقطاعات الناشئين ببرشلونة، والذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من إف.سي طوكيو في عام 2019 .

ويشكل الانضمام إلى فياريال خطوة إلى الأمام في مسيرة كوبو الشاب، الذي شارك أساسيا في 23 مباراة مع فريق ريال مايوركا في الموسم الماضي، بينما أنهى فياريال الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإسباني، وسيشارك تحت قيادة مديره الفني الجديد أوناي إيمري، في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وقال كوبو :"جئت هنا بهدف تقديم موسم رائع على المستويين الفردي والجماعي، هذا نادِ كبير حقا، وأتمنى مساعدته في تقديم ما هو أفضل.