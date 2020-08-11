هاليب تحقق فوزاً صعباً في دورة براغ الدولية للتنس

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براغ: حققت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا فوزا صعبا في اول مباراة رسمية لها بعد استئناف نشاط كرة المضرب، بفوزها على السلوفينية بولونا هرتشوغ المصنفة 46 عالميا 6-1 و1-6 و7-6 (7-3) في دورة براغ الدولية الثلاثاء.

واحتاجت هاليب المصنفة اولى في هذه الدورة الى ساعتين ونصف للخروج فائزة في العاصمة التشيكية.

وكانت هاليب الفائزة ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون ضمن الغراند سلام تخوض اول مباراة رسمية لها منذ تتويجها بلقبها العشرين في دورة دبي في فبراير الماضي قبل ان يتوقف نشاط الكرة الصفراء منتصف مارس.

وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا.

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وكانت هاليب انسحبت من دورة باليرمو الايطالية الاسبوع الفائت بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا ولم تعلن حتى الان مشاركتها من عدمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك نهاية الشهر الحالي.

ووضع منظمو دورة براغ جميع اللاعبات المشاركات في فندق واحد حجز خصيصا لهذه المناسبة من اجل تقليص مخاطر الاصابة بعدوى كوفيد-19.

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