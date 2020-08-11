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سيراميكا كليوباترا يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل استئناف القسم الثاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للكشف عن كوفيد 19 ، وأشار البطاوي إلى أنه تلقى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكدت خلاله سلبية المسحة التي خضع لها الفريق ظهر أول أمس الأحد، استعدادا لاستئناف دوري الدرجة الثانية، يأتي ذلك قبل السماح للأندية بالتدريبات، استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الثانية في العشرين من سبتمبر الجاري، حيث يتصدر نادي سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز.

في وقت سابق ، وجه هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الشكر إلى مجلس إدارة النادي للدعم المادي والمعنوي الذي قدمه ولايزال يقدمه للجهاز الفني واللاعبين مضيفا أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم كاملة سواء الرواتب أو الأقساط، وكذلك الجهاز الفني، وهذا أمر يحسب لمجلس الإدارة في الوقت الذي يتجه في البعض إلى تقليل العقود والمرتبات ، وأردف شعبان قائلا: "ما فعله مجلس إدارة النادي يثبت أن سيراميكا كيان كبير، يفخر الجميع بالانتماء إليه، ويؤكد على أهداف النادي القومية لخدمة المصرية، ورغبته في تقديم تجربة جديدة مفيدة وقوية للجمهور المصري".

وأنهى حديثه: "نحن محظوظون بوجود معتز البطاوي في منصب المشرف العام على الكرة، إنه يتعامل باحترافية شديدة مع كافة عناصر الفريق، من الممكن أن تمتلك الإمكانيات ولكن لا تستطيع استغلالها وهذا حدث في العديد من الأندية بسبب سوء الإدارة، ولكن البطاوي يستطيع استغلال الإمكانات بشكل رائع، ويكفي أنه صعد بالفريق سريعا في الدرجات، وينافس في كل موسم على الصعود للدوري الممتاز".

 

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