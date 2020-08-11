شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل استئناف القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

في وقت سابق ، وجه هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الشكر إلى مجلس إدارة النادي للدعم المادي والمعنوي الذي قدمه ولايزال يقدمه للجهاز الفني واللاعبين مضيفا أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم كاملة سواء الرواتب أو الأقساط، وكذلك الجهاز الفني، وهذا أمر يحسب لمجلس الإدارة في الوقت الذي يتجه في البعض إلى تقليل العقود والمرتبات ، وأردف شعبان قائلا: "ما فعله مجلس إدارة النادي يثبت أن سيراميكا كيان كبير، يفخر الجميع بالانتماء إليه، ويؤكد على أهداف النادي القومية لخدمة الرياضة المصرية، ورغبته في تقديم تجربة جديدة مفيدة وقوية للجمهور المصري".

وأنهى حديثه: "نحن محظوظون بوجود معتز البطاوي في منصب المشرف العام على الكرة، إنه يتعامل باحترافية شديدة مع كافة عناصر الفريق، من الممكن أن تمتلك الإمكانيات ولكن لا تستطيع استغلالها وهذا حدث في العديد من الأندية بسبب سوء الإدارة، ولكن البطاوي يستطيع استغلال الإمكانات بشكل رائع، ويكفي أنه صعد بالفريق سريعا في الدرجات، وينافس في كل موسم على الصعود للدوري الممتاز".