شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لاستضافة نادي مصر وكشري يصحح أخطاء المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم غدا الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان استعدادات لاستضافة نادي مصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها أسوان أمام نظيره المقاصة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

من جانبه يسعى أحمد كشري مدرب أيناء الجنوب، لتصحيح أزمة الأخطاء الفردية التي يعاني منها لاعبو أسوان، وهو ما كان سبباً في خسارة الفريق في المباراة الماضية بخطأ فردي من أحد مدافعي الفريق أدى لمضاعفة النتيجة وفوز المقاصة.

فيما تأكد غياب فادي فريد مهاجم نادي أسوان وهداف أبناء الجنوب، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، حيث كان فادي فريد قد خرج في تغيير اضطراري بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

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من جانبه، أكد الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى، على اللاعبين ضرورة أن يظهر الفريق بصورته ومستواة الحقيقى خلال المباراة القادمة والسعى نحو نقاط المباراة الثلاث بصورة جدية تؤكد إمكانات اللاعبين والفريق وجدارتهم بالبقاء فى الدورى الممتاز فى ظل دعم ومساندة مجلس الإدارة والسعى الدائم نحو توفير كل متطلبات وإحتياجات الفريق خلال هذه الفترة.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.