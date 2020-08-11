شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري في الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجرها مدافع الاتحاد السكندرى محمد أنور إصابته بالرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك التى أقيمت أمس ، الاثنين، في الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ، وأجرى مدافع زعيم الثغر أشعة منذ ساعات أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء جراحة للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لدى أحد الأطباء المُتخصصين ليتأكد غياب اللاعب عن الفريق فترة لن تقل عن ستة أشهر.
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