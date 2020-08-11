شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري في الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجرها مدافع الاتحاد السكندرى محمد أنور إصابته بالرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة في مباراة الزمالك التى أقيمت أمس ، الاثنين، في الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ، وأجرى مدافع زعيم الثغر أشعة منذ ساعات أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيقوم الجهاز الطبي للفريق بإجراء جراحة للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لدى أحد الأطباء المُتخصصين ليتأكد غياب اللاعب عن الفريق فترة لن تقل عن ستة أشهر.

من ناحية أخرى ، كشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، موقف الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة، وقال مصيلحى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "أرتبط بعلاقات قوية مع النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤالا واضحا فى وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل (حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات" ، وواصل "الفريق يسير بشكل جيد فى قطاع كرة القدم، ولدينا خطة واضحة للتدعيم فى الموسم المقبل، وأتمنى ضم صالح جمعة، لكن الأمر بالطبع يرجع للجهاز الفنى" ، وحول موقف شريف إكرامى قال: "من أبرز حراس المرمى في مصر، لكن لم يحدث أى مفاوضات معه مطلقا، وانضمامه لأى نادٍ بما فيهم الاتحاد يمثل إضافة كبيرة".