شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة موجهاً رسالة لأحمد العجوز لاعب إنبى: "آسف يا صاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، رسالة اعتذار إلى أحمد العجوز لاعب فريق إنبى وزميله السابق، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ونشر قفشة صورة جمعته بأحمد العجوز خلال مباراة الأهلى وإنبى، التى أقيمت الأحد الماضى ضمن منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وظهر قفشة يحاول مساعدة أحمد العجوز على النهوض بعد تدخله فى كرة مشتركة وعلق عليها "آسف يا صاحبى"، وتألق قفشة مع نادى إنبى فى بداية مسيرته الكروية قبل أن ينضم من خلاله إلى فريق بيراميدز ومنه إلى الأهلى فى بداية الموسم الجارى.



قفشة

في سياق آخر، كلف مسئولو النادى الأهلى مندوبا لمعاينة ملعب السلام تمهيدا لتعقيمه قبل استضافته مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار فعاليات الاسبوع الـ19 من الدورى الممتاز.

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وخصص مسئولو الأهلى مسئولا لتعقيم ملاعب المباريات وأتوبيسات التنقل وفندق المعسكرات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والإنتاج الحربى على استاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلى.

وانتهت مرحلة تطوير استاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلى على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الإنتاج الحربى على الملعب بشكل طبيعى ووفقا للعقد المبرم.