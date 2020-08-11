شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تجمع فايلر مع مدافعي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة منفردة مع مدافعي الفريق، قبل تنفيذ حصة تدريبية منفردة في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر مع مدافعي الفريق، ثم خاضوا مرانًا منفردًا اشتمل على جانب خططي وفني، وحرص المدير الفني على توجيه بعض التعليمات أثناء المران ، وقاد فايلر مران المدافعين برفقة ديفيد سيزا، المدرب العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعود رامى ربيعة مدافع الأهلي لقيادة دفاع الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء إيقافه، ولتعويض غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر والذي تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة انبي التي أقيمت أول أمس الأحد، ومن المقرر أن يشارك ربيعة بجوار محمود متولي في ظل استمرار غياب ياسر إبراهيم بداعي الإصابة في الكاحل.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته باستئناف بطولة الدوري العام، مؤكداً أن الفريق الأحمر اجتاز عقبة إنبي الذي يعتمد أكثر علي الجانب الدفاعي ، وقال فايلر عقب اللقاء: "نجحنا في تسهيل المباراة علي أنفسنا بعد إحراز الهدف الأول، مُتابعًا: تغيير حمدي فتحي كان مهم ومشاركته كانت ضرورية، وأضاف فايلر أنه لا يفكر في اللاعبين الغائبين سواء رمضان صبحي أو حسين الشحات أو كهربا معلقًا: دائمًا ما افكر في اللاعبين المُتاحين ولا أفكر في اللاعبين غير المتاحين بالنسبة لي".

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس، الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وشهدت المباراة حضور مجلسي الأهلي وانبي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع