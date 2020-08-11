شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك ..كارتيرون يجتمع باللاعبين وفقرة للحراس قبل لقاء المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين عقب آدائهم الفقرة التأهيلية، وذلك على هامش المران المقام حالياً، وحرص كارتيرون على شرح وتوضيح بعض الأمور الفنية لمجموعة اللاعبين التي شاركت في مران اليوم تمهيداً لتنفيذها في التقسيمة الفنية وطالبهم بتنفيذ كل التعليمات بدقة ..عقب ذلك قام الفرنسي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قام بعمل تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب بمرميين وبمشاركة جنش وصبحي ، وظهرت الجدية والقوة علي هذه التقسيمة مما نال إعجاب كارتيرون بالروح والجدية في التدريبات، كما حرص المدرب الفرنسي على توجيه بعض التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة .

وأدى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا الفريق تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وذلك على هامش المران وحرص عبدالسلام على اصطحاب بعض الأدوات الخاصة لتدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية ، وظهر جنش وصبحي بشكل قوي لينالا استحسان وإشادة عبدالسلام ، كما طالبهما بالاستمرار في هذا الآداء وتقديم أفضل ما لديهما في الفترة المقبلة، مما يشعل المنافسة في هذا المركز في ظل تواجد أبو جبل علي عرش حراسة المرمي في الزمالك.

بينما خاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية قوية بالكرة وفقرة أخرى بدون كرة ، وذلك على هامش المران وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة، ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول إلى أفضل معدلات فنية و بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

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فيما خاض الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم تدريبات بدنية قوية وفنية علي هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدم منح الثنائي راحة من مران اليوم مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد امس، وانخراطهما في التدريبات بشكل كامل على الرغم من مشاركتهما بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر باتريس كارتيرون الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.