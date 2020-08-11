اخبار الرياضه

تحسن حالة العشرى والسقا بعد إصاباتهما بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة العشرى والسقا بعد إصاباتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنت حالة كل من طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من وباء الذى داهم أعضاء الفريق الساحلى أول أمس وأصاب 22 فردا دفعة واحدة وهو ما أدى لتأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود التى كان مقررا لها أمس الإثنين .

وقام مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية بإلغاء المعسكر ببرج العرب وعودة الفريق ودخولهم إحدى القرى السياحية فى بورسعيد وتحويلها لعزل صحى لحين الأطمئنان على صحة جميع اللاعبين بالكامل .

Advertisements

من جانبه توجه عبد الظاهر السقا بالشكر لكل ما قام بالإتصال به للإطمئنان عليه مؤكدا أنه شعر بالتعب فى البداية ورفض الرد على الجميع حتى يستعيد جزءا من صحته بالاضافة للإطمئنان على باقى أعضاء الفريق وهعو ما حدث بالفعل .

وأضاف السقا أنه بالرغم من صعوبة وباء كورونا الذى شعر به شخصيا بعد إصابته إلا أنها أعادت له اواصر الصداقة مع عدد من الأشخاص الذى ابتعد عنهم خلال الفترة الماضية بسبب المشاغل الحياتية موجها فى النهاية شكره للجميع .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحسن حالة العشرى والسقا بعد إصاباتهما بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا