كشري يُطالب لاعبي أسوان النيل بالانتفاضة أمام مصر بعد ثنائية المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، مرانه المسائي تحت القيادة الفنية لأحمد كشري، على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، استعداداً لمواجهة نادي مصر بعد غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الخضوع لإجراءات المسحة الطبية لفيروس كورونا التي أجراها اللاعبون عصر اليوم الثلاثاء، وعقد أحمد كشرى المدير الفنى للأزرق اجتماعا بلاعبى الفريق قبل بداية التدريب ، وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة تصحيح وتغيير الصورة التى ظهر عليها الفريق فى مباراة مصر المقاصة، وضرورة عودة الروح القتالية لمصالحة الجماهير، والإلتزام الكامل بالتعليمات الفنية للجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى لقاء مصر المقاصة، وكيفية تحقيق الكثافة الهجومية وإستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.
وطالب المدير الفنى اللاعبين بجماعية الأداء من خلال تقارب الخطوط وتحقيق المساندة الهجومية والدفاعية مع أهمية عامل إرتفاع معدلات التركيز طوال أوقات المباراة، فيما تابع التدريب من خارج الخطوط، محمد سيد حامد أمين صندوق النادى وعضو لجنة الكرة المرافق للفريق للإشراف على المعسكر خلال هذه الفترة برفقة إيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.
كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية فى يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى الذى توقف فى شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان فى أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادى الإسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبى والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل فى المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/2، فى لقاء مثير.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.
مران اسوان (1)
مران اسوان (2)
مران اسوان (3)
مران اسوان (4)
مران اسوان (5)
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