شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها مطالبة المصرى بتأجيل مباراته أمام الإسماعيلى، وظهور 4 حالات كورونا فى فريق الترسانة.

ظهور 4 حالات كورونا فى الترسانة بعد المسحة الطبية الأولى

ظهرت أربع حالات مصابة بوباء كورونا بين لاعبى الترسانة عقب إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالرغم من عدم ظهور أى أعراض عليهم.

وقام الجهاز الفنى للفريق بقيادة شاكر عبد الفتاح بعزل الرباعى المصاب فورا وبدأوا فى تنفيذ بروتوكول تعليمات وزارة الصحة على أن يقوموا بمسحة ثانية خلال الأسبوع المقبل.

عبد الله السعيد: عملت إنجازا فى مسيرتى وأتمنى تتويج الأهلى أو الزمالك بأفريقيا

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالتكريم الذى حظى به من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديـو مصر: "سعيد للغاية بالتكريم الذى حصلت عليه من جانب اتحاد كرة القدم، وهو أمر رائع أن أجد تكريم، شعرت أننى فعلت شيئا جيدا فى مسيرتى الكروية، وأتشرف للغاية بما وصلت إليه".

اتحاد الكرة يجهز احتفالية لتكريم أساطير الكرة المصرية

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن فكرة إنشاء جائزة نادى المائة legend’s club 100+ وتكريم اللاعب عبد الله السعيد هى بداية لتكريم نجومنا العظام، الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية من هو على قيد الحياة ومن توفاهم الله وترك ذكرى وتاريخ طويل.

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أحمد حسن: الأهلى سيعانى فى أفريقيا بسبب عناد فايلر ووارد انتقال رمضان لبيراميدز

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن الأهلى حسم لقب الدورى المصرى بنسبة 90%، مؤكدًا أن الفريق فى حاجة إلى مهاجم قوى خلال المرحلة المقبلة، وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر": "الأهلى يسير كالقطار السريع، وحسم لقب الدورى المصرى بنسبة 90%، ويتبقى له مباريات بسيطة للإعلان عن الفوز".

المنتخب يضم 4 حراس فى كل معسكر للفراعنة.. اعرف السبب

اتفق جهاز المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، خلال الاجتماع الذى عقد أمس بمقر اتحاد الكرة على ضم 4 حراس مرمى فى كل معسكر من المعسكرات المقبلة، بواقع 3 حراس مرمى كبار من الدورى الممتاز وحارس مرمى صاعد لاكتساب الخبرات من التدريب مع زملائه الكبار بحيث يتم إعداد حراس جدد لمستقبل الفراعنة.

المصرى يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الإسماعيلى

طالب مجلس إدارة النادى المصرى اتحاد الكرة بتأجيل المباراة المقبلة للفريق فى الدورى أمام الإسماعيلى والمحدد لها يوم الجمعة المقبل 14 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود بعد ظهور 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل المباراة.

بن شرقى وأوناجم يقودان الخط الأمامى للزمالك أمام مصر للمقاصة

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة.