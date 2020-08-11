شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رؤوف: الحمد لله على تعيينى مدربا بقطاع الناشئين فى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد رؤوف لاعب الأهلى السابق، عن سعادته بتعيينه مدربا لفريق البراعم بقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء، حيث كتب عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. مدربا بقطاع الناشئين فى النادى الأهلى".





وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، استقر على اختيار بعض الأسماء للتواجد داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، حيث جاء أحمد رؤوف لفريق البراعم وياسر رضوان لفريق 2001 ومحمد شرف لفريق 2003 وشريف عبد الفضيل لفريق 2005 وسيد غريب لفريق 2006 وحسين شكرى لفريق 2009 وياسر محمدين لفريق 2007 وعمرو أنور لفريق الشباب تحت 21 سنة وأسامة زكى لفريق 2010.

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وتعاقد النادى الأهلى مع التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم، فى حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

قرار التعاقد مع التشيكى ميشال بروكيتش جاء بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين فى أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التى تخدم الأهلى والمنتخبات الوطنية.

واستقر الأهلى على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال الناشئين، فى ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية، ويحمل التشيكى بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «UEFA Children A team».