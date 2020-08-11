أجاي يغيب عن مران الاهلي الجماعي.. وفايلر يخصص فقرة للعرضيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النيجيري جونيور أجابي، لاعب الأهلي تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التى أبعدته عن المران الجماعي وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته ، وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وركّز الجهاز الفني للفريق على الجانب الفني والخططي، في المران، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت مدافعي الفريق والثانية ضمت لاعبي الوسط والهجوم، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات المقبلة ، وخصص الجهاز الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الكرات العرضية.
من ناحية أخرى ، قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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