شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يغيب عن مران الاهلي الجماعي.. وفايلر يخصص فقرة للعرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النيجيري جونيور أجابي، لاعب الأهلي تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وقام أجايي بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي التى أبعدته عن المران الجماعي وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته ، وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، اشتملت على جانب بدني قبل تدريبات الكرة، التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي. ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وركّز الجهاز الفني للفريق على الجانب الفني والخططي، في المران، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت مدافعي الفريق والثانية ضمت لاعبي الوسط والهجوم، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات المقبلة ، وخصص الجهاز الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الكرات العرضية.

من ناحية أخرى ، قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.