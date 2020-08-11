شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع برنامج خاص لتأهيل عبد الله جمعة قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، علي هامش مران المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت امس، حيث خاض المستبعدين مرانا اليوم دون راحة، وجاء خضوع عبد الله جمعة للبرنامج التأهيلي بناءا علي تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزه للفترة القادمة ، فيما يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غياب أوباما عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة ، ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.

من ناحية أخرى ، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.

يأتى قرار الفرنسى كارتيرون بشأن الثنائى المغربى من أجل تجهيزهما بأفضل صورة فنية وبدنية للتواجد فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خاصة إن الديربى يعد بمثابة بطولة خاصة لدى جماهير الفريقين، وذلك بعدما استعاد الفريق الأبيض لجهود الثنائى المغربى مؤخرًا عقب عودتهما من بلادهما يوم الأربعاء الماضى.