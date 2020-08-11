شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حازم إمام أول لاعب مصرى يحترف فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر حازم إمام أسطورة الزمالك السابق أول لاعب مصرى يخوض تجربة الاحتراف فى الدورى الإيطالى، حيث رحل الثعلب الصغير إلى الدورى الإيطالى من بوابة فريق أودينيزى، بعد اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا 1996، وكان فى عمر 21 عامًا.

ورشح خبير الانتقالات فى إيطاليا بيرباولو مارينيو الثعلب الصغير للمدرب ألبرتو زاكارونى وقدمه على أنه زيكو الجديد، ليصبح حازم إمام أول مصرى وعربى يلعب فى "Serie A".

Advertisements

تألق الثعلب الصغير فى مركز صانع الألعاب جعل منه نجمًا متألقًا فى الدورى المصرى، إلا أن زاكارونى لعب بحازم كمهاجم وليس كصانع ألعاب، ما أضاع فرصته فى حجز مكان أساسى فى التشكيل مع وجود الثنائى ماريكو أموروز وأوليفر بيرهوف.

قضى إمام أربعة أعوام مع أودينيزى من 1997 حتى 2001، قبل أن ينتقل معارًا إلى دى جرافشاب الهولندى لمدة عام، ويعود مجددًا إلى أودينيزى الذى رفض بيعه لنادى أياكس رغم جلوسه على مقاعد البدلاء، ليجد نفسه عائدًا إلى فريقه القديم الزمالك.

وبعد حازم إمام خاض أكثر من لاعب مصرى تجربة الاحتراف فى إيطاليا مثل هانى سعيد وأحمد حسام ميدو وأحمد حجازى ومحمد صلاح.