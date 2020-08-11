شكرا لقرائتكم خبر عن "أحداد و رمضان صبحى" محيرين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثنائى حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوى و رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد المعار للأهلى تسببا فى حيرة مسئولو القطبين فى ظل رغبة الأهلى فى شراء اللاعب من الفريق الإنجليزى نهائيا و طموح الزمالك فى إعادة المغربى أحداد من أجل تسويقه و الاستفادة به ماديا .

و يرصد الخليج 365 أخر تطورات الأهلى و الزمالك فى أزمة الثنائى بالتقرير التالى :

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، مخاطبة الرجاء المغربى خلال الفترة الجارية من أجل إعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، خلال الفترة المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عند نهاية فترة الإعارة مباشرة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

Advertisements

وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإمكانيات المغربى أحداد، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض قد تعوق استعادة جهوده فى الموسم المقبل؛ لذا ترغب إدارة الكرة فى استعادة جهوده مبكرًا للوقوف معه على وجهته المقبلة فى الموسم الجديد بصورة نهائية، خاصة إنه فى حالة عدم وصول عرضًا مناسبًا من الناحية المالية لرحيله بشكل نهائى قد يتم الاتفاق معه على إعارته فى الموسم الجديد ثم عودته فى نهاية الموسم لصفوف الفريق الأبيض، فى ظل الإمكانيات المتميزة التى يمتلكها اللاعب على الصعيد الفنى والبدنى.

فيما يُجري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محاولة أخيرة للإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق في القلعة الحمراء بعدما تراجع اللاعب عن اتفاقه السابق بالاستمرار مع الفريق، وأعلن مؤخراً أنه يرغب في العودة لإحدى الدوريات الأوربية رغم أن الاهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً، وعلم ”الخليج 365” أن الخطيب ينوي التحدث مع رمضان صبحي من أجل معرفة موقفه النهائي من البقاء في الاهلي والأسباب التى جعلته يقرر العودة لأوروبا لاسيما وأن النادي كثّف إتصالاته مع نظيره الأنجليزي لإتمام الصفقة ورفع عرضه من 2.5 مليون إسترليني إلى 3.5 مليون إسترليني بناءً على رغبة اللاعب في البقاء مع القلعة الحمراء، وسيحسم رئيس الاهلي مصير صفقة رمضان صبحي في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما استحوذ الأمر على ااهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الاهلي بعدما فاجئ اللاعب إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى.

ورغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة ، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين ، وكثّف الاهلي إتصالاته مع النادي الإنجليزي لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن هيدرسفيلد رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شرائه نهائياً