"أحداد و رمضان صبحى" محيرين القطبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثنائى حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوى و رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد المعار للأهلى تسببا فى حيرة مسئولو القطبين فى ظل رغبة الأهلى فى شراء اللاعب من الفريق الإنجليزى نهائيا و طموح الزمالك فى إعادة المغربى أحداد من أجل تسويقه و الاستفادة به ماديا .
و يرصد الخليج 365 أخر تطورات الأهلى و الزمالك فى أزمة الثنائى بالتقرير التالى :حميد أحداد
قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، مخاطبة الرجاء المغربى خلال الفترة الجارية من أجل إعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، خلال الفترة المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عند نهاية فترة الإعارة مباشرة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.
وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإمكانيات المغربى أحداد، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض قد تعوق استعادة جهوده فى الموسم المقبل؛ لذا ترغب إدارة الكرة فى استعادة جهوده مبكرًا للوقوف معه على وجهته المقبلة فى الموسم الجديد بصورة نهائية، خاصة إنه فى حالة عدم وصول عرضًا مناسبًا من الناحية المالية لرحيله بشكل نهائى قد يتم الاتفاق معه على إعارته فى الموسم الجديد ثم عودته فى نهاية الموسم لصفوف الفريق الأبيض، فى ظل الإمكانيات المتميزة التى يمتلكها اللاعب على الصعيد الفنى والبدنى.رمضان صبحى
فيما يُجري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محاولة أخيرة للإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق في القلعة الحمراء بعدما تراجع اللاعب عن اتفاقه السابق بالاستمرار مع الفريق، وأعلن مؤخراً أنه يرغب في العودة لإحدى الدوريات الأوربية رغم أن الاهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً، وعلم ”الخليج 365” أن الخطيب ينوي التحدث مع رمضان صبحي من أجل معرفة موقفه النهائي من البقاء في الاهلي والأسباب التى جعلته يقرر العودة لأوروبا لاسيما وأن النادي كثّف إتصالاته مع نظيره الأنجليزي لإتمام الصفقة ورفع عرضه من 2.5 مليون إسترليني إلى 3.5 مليون إسترليني بناءً على رغبة اللاعب في البقاء مع القلعة الحمراء، وسيحسم رئيس الاهلي مصير صفقة رمضان صبحي في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما استحوذ الأمر على ااهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الاهلي بعدما فاجئ اللاعب إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى.
ورغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة ، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين ، وكثّف الاهلي إتصالاته مع النادي الإنجليزي لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن هيدرسفيلد رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شرائه نهائياً
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