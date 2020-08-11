شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إراحة بن شرقي واوناجم وفقرة قوية بإشراف كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم تدريبات بدنية قوية وفنية علي هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وفضّل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عدم منح الثنائي راحة من مران اليوم مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد امس، وانخراطهما في التدريبات بشكل كامل على الرغم من مشاركتهما بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، فيما خاض لاعبو الفريق فقرة تأهيلية قوية بالكرة وفقرة أخرى بدون كرة ، وذلك على هامش المران وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة، ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول إلى أفضل معدلات فنية و بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

و قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك ، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.

و قرر الفرنسى باتريس كارتيرون الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.

يأتى قرار الفرنسى كارتيرون بشأن الثنائى المغربى من أجل تجهيزهما بأفضل صورة فنية وبدنية للتواجد فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خاصة إن الديربى يعد بمثابة بطولة خاصة لدى جماهير الفريقين، وذلك بعدما استعاد الفريق الأبيض لجهود الثنائى المغربى مؤخرًا عقب عودتهما من بلادهما يوم الأربعاء الماضى.

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فيما يواصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من إصابته العضلية التي يعاني منها، والتي تسببت في غياب أوباما عن مواجهتي المصري و الاتحاد السكندري بالدوري بسبب الإصابة.

ويسعي الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل استعدادا للفترة المقبلة.