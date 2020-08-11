شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. عبد الله السعيد يعادل رقم الكاس ويتخطى جمال عبد الحميد فى نادى الـ100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّمت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد دخوله نادى المائة هدف فى الدورى المصرى، ووصوله إلى 107 هدف ليعادل رقم أحمد الكاس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ويتخطى محمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد فى قائمة نادى المائة هدف الذى يضم نجوم كبار مثل حسن الشاذلى ومحمود الخطيب ومصطفى رياض وحسام حسن .



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وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكريم اتحاد الكرة للاعب عبد الله السعيد، لدخوله نادي المائة هو البداية لتكريم جميع الأساطير من اللاعبين الذين سبقوه في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح فضل، أن التكريم سيشمل جميع النجوم الذين تخطوا المائة هدف، سواء من توفاهم الله أو من هم على قيد الحياة.



وأضاف: "من ليس له ماضي ولا تاريخ ليس له حاضر ولا مستقبل، نحترم رموزنا جيدا، وسبق وأن صرحت اللجنة الخماسية قبل تكريم عبد الله السعيد، أنه سيتم تكريم جميع أساطيرنا في حدث يليق بهم قريبا".