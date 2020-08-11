س و ج.. هل يؤجل اتحاد الكرة مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أزمة النادى المصرى تسيطر على الوسط الرياضى، فى ظل الإصابات المتزايدة بالفريق بفيروس كورونا المستجد، ومطالبته بتأجيل مبارياته المقبلة فى الدورى العام، فى ظل عدم وجود عدد كاف من اللاعبين لخوض المباريات، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. س: ما تطورات أزمة فيروس كورونا فى النادى المصرى؟ س: ما تطورات أزمة فيروس كورونا فى النادى المصرى؟ ج: خضع لاعبو الفريق والناشئون لمسحات إضافية وأسفرت عن ظهور حالات إيجابية جديدة ليصل عدد الإصابات بالفريق البورسعيدى إلى 21 حالة ايجابية. س: ما موعد مباراة المصرى المقبلة فى الدورى؟ س: ما موعد مباراة المصرى المقبلة فى الدورى؟ ج: وفقا لجدول الدورى العام يخوض النادى المصرى مباراة أمام الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل بالدورى. Advertisements س: وهل سيخوض المصرى المباراة؟ س: وهل سيخوض المصرى المباراة؟ ج: طالب مجلس إدارة النادى المصرى اتحاد الكرة بتأجيل المباراة المقبلة للفريق فى الدورى أمام الإسماعيلى والمحدد لها يوم الجمعة المقبل 14 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود بعد ظهور 21 حالة إيجابية بفيروس كورونا قبل المباراة.. وأكد مسئولو المصرى فى اتصالاتهم بأعضاء اللجنة الخماسية أن المسحات الإضافية أظهرت ارتفاع الحالات الإيجابية إلى 21 حالة، وبالتالى لن يستطيع الفريق خوض مباراة الإسماعيلى، حيث لن يتعافى هذا العدد من اللاعبين خلال 4 أيام قبل مباراة الدراويش. س: وما موقف اتحاد الكرة؟ س: وما موقف اتحاد الكرة؟ ج: مازال اتحاد الكرة يدرس الأمر، خاصة أن المصرى سيخضع لمسحات جديدة غدا لتحديد مصير الاصابات وسيتحدد بناء عليها مصير المباراة. س: ومتى يؤجل اتحاد الكرة المباراة؟ س: ومتى يؤجل اتحاد الكرة المباراة؟ ج: حال ظهور أكثر من 10 حالات إيجابية فى صفوف الفريق من اللاعبين الأساسيين والمقيدين فى القائمة يتم تأجيل اللقاء.

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