شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تدعم 53 اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي بـ 16 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف الدفعة الأولي من الدعم السنوي المقرر للاتحادات الرياضية بمبلغ 16 مليون و670 الف جنيه لعدد 53 اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي، اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا الدعم يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو العمل علي دعم الهيئات الرياضية ومساعدتهم في رفع العبء عن كاهلهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جنباً الي جنب مع الاتحادات المختلفة من اجل عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لكل لعبة.
وأضاف أن هذا الدعم يأتي وفقاً لضوابط محددة تتمثل في نشاط الاتحاد المحلي والمنافسات المختلفة الاخري، وايضا الهيكل الاداري والفني والتنفيذي بالاتحاد وبرامج الاتحاد لتأهيل الكوادر الرياضية التي تعود بالنفع علي المنتخب الوطني بالاضافة الي اكتشاف الموهوبين رياضياً في مختلف الرياضات
أدلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة طبرى فى منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.
واطمأن صبحى على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.
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