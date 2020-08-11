شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولات كأس العالم وأفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" إلغاء عدة بطولات وهى بطولات كأس العالم 3x3 للمراحل السنية تحت 18 و23 آنسات لعام 2020 نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، وخاطب الاتحاد الدولى، الاتحادات المحلية بقرار التأجيل، خاصة أنه قد حسمت الدول المقرر مشاركتها فى تلك البطولات، ومن بينها مصر، وقد تأهلت المنتخبات المصرية لبطولات العالم تحت 18 و23 سنة بعد الحصول على تصنيف متقدم العام الماضى بالتفوق على جميع الدول الأفريقية.

يذكر أن مصر بطلة أفريقيا لمراحل الدرجة الأولى رجال وسيدات وتحت 18 أولاد في اخر نسخة من البطولة والتي أقيمت نوفمبر الماضى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة السلة قد قرر تقليص عدد الدول المقرر مشاركتها فى منافسات بطولة العالم 3x3 لمنتخبات تحت 18 سنة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا، حيث كان مقررا مشاركة 20 دولة، وبعد تقليص العدد أصبح 12 دولة فقط ومن بينها مصر ، لكنه أعلن خلال ساعات إلغاء البطولة نفسها.

كما سبق و ألغى الدولى للعبة كأس العالم تحت 17 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا، وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا وإيطاليا، وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى، لتقام فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأس العالم للناشئات والتى تقام برومانيا.