شكرا لقرائتكم خبر عن هدية خاصة لرينيه فايلر على هامش مران الأهلي في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، هدية خاصة من إحدى مشجعات النادي الأحمر، قبل انطلاق مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الانتاج الحربي في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، التي ينفرد الفريق الأحمر بصدارتها برصيد 52 نقطة بـ 17 انتصار وتعادل وحيد، ونشرت الصفحة الرسمي للأهلي عبر انستجرام صوراً خلال قيام إحدى المشجعات بتسليم فايلر صورة مرسومة لمدرب الأهلي قبل بدء التدريبات.



فايلر (1)



فايلر (2)



فايلر (3)

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في سياق آخر، كلف مسئولو النادى الأهلى مندوبا لمعاينة ملعب السلام تمهيدا لتعقيمه قبل استضافته مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار فعاليات الاسبوع الـ19 من الدورى الممتاز.

وخصص مسئولو الأهلى مسئولا لتعقيم ملاعب المباريات وأتوبيسات التنقل وفندق المعسكرات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والإنتاج الحربى على استاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلى.

وانتهت مرحلة تطوير استاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلى على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الإنتاج الحربى على الملعب بشكل طبيعى ووفقا للعقد المبرم.