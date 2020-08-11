شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 4 حالات كورونا فى الترسانة بعد المسحة الطبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أربع حالات مصابة بوباء كورونا بين لاعبى الترسانة عقب إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالرغم من عدم ظهور أى أعراض عليهم.

وقام الجهاز الفنى للفريق بقيادة شاكر عبد الفتاح بعزل الرباعى المصاب فورا وبدأوا فى تنفيذ بروتوكول تعليمات وزارة الصحة على أن يقوموا بمسحة ثانية خلال الأسبوع المقبل.

ويستعد الترسانة لاستئناف مسابقة القسم الثانى، حيث يلعب الفريق بالمجموعة لثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

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من ناحية أخرى قرر شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة قبل نهاية الموسم بداعٍ عدم الحاجة لمجهودهم في ظل رغبته منح الفرصة لعدد من ناشئ النادى وبناء فريق قوى قادر على المنافسة للصعود لدورى الأضواء.

واللاعبون هم: أحمد جعفر ومحمد البعلى ومحمد سعيد وإيهاب عبد المحسن ومحمد رزق والكاميرونى جون وإسلام جازم وإيهاب ياسر ريان.

وأكد شاكر عبد الفتاح في تصريحات خاصة أن مجلس إدارة الترسانة منح كل اللاعبين المستغنى عنهم كل مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل الرحيل عن النادى، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من أبناء النادى تم شفاؤهم من الإصابات التي ضربت الفريق، مؤكدًا أنه يسعى لبناء فريق من أبناء النادى الذين يستطيعون تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد للأضواء.