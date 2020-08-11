مصدر بالأهلي يكشف: فريقان فقط يحق لهما اللعب في استاد السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن تخصيص استاد السلام للقلعة الحمراء بنظام حق الانتفاع بعقد مدته 10 سنوات، لكن بدون خوض تدريبات عليه.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن فريق الإنتاج الحربي، ومنتخب مصر فقط سيكون لهما الحق في اللعب على الاستاد.

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وقال المصدر: "فريق كرة القدم سيكمل تدريباته على ملعب التتش بشكل طبيعي في الفترة المقبلة، وذلك لحين الانتهاء من عمل ملعب فرعي في السلام".

واختتم: "حق انتفاع الأهلي بملعب السلام سيكون لمدة 10 سنوات، ويحق للإنتاج الحربي ومنتخب مصر فقط اللعب عليه خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيفتتح استاد السلام We الأهلي غدًا الأربعاء بشكل رسمي، وذلك عن طريق مباراة ودية بين لاعبي الفريق القدامى.