خاص.. الخليج 365 يكشف اسم استاد الأهلي.. ومحاكاة لنسر بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول إن النادي الأهلي سيعلن غدا الأربعاء عن ستاده الجديد بعد الانتهاء من المرحلة لتجهيز استاد السلام الدولي .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي التي تقام في التاسعة من مساء الجمعة القادمة في الدوري ستكون أولى المباريات على الاستاد باسمه الجديد بعد الافتتاح.

وأشار إلى أن الافتتاح سيكون غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن تقام مباراة لقدامى اللاعبين.

وسيطلق اسم "الأهلي we" على استاد الأهلي وتحته اسم "استاد السلام"، كما تم عمل قاعات "VIP" المخصصة لكبار الزوار في الملعب.

وستكون هناك محاكاة لتجربة نادي كريستال بالاس الإنجليزي، بإطلاق نسر أثناء افتتاح استاد الأهلي.

وشملت المرحلة الأولى من التجهيزات تطوير أرضية الملعب وغرف الملابس وممر الدخول وواجهة الاستاد والأسوار الخارجية.

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وستشمل المرحلة الثانية من تطوير استاد السلام ليتناسب مع اسم النادي الاهلي مشروعات أخرى من بينهما الوحدة الاقتصادية.

كانت شركة استادات القابضة قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عاما في الخامس من ديسمبر الماضي.

وقال مصدر في تصريح سابق لـ "الخليج 365" إن نادي الانتاج الحربي سيلعب بشكل طبيعي على الملعب مع الأهلي بالإضافة إلى منتخب مصر الأول حسب الاتفاق المبرم.

وحول القيمة التي سيحصل عليها نادي الإنتاج الحربي رد المصدر " الإنتاج سيحصل على أول 300 مليون جنيه من الأرباح على أن يحصل الأهلي على 60 مليون جنيه سنوياً مقابل استغلال اسمه من شركة ستادات بغض النظر عن مكسب أو خسارة الشركة".

وتابع المصدر " سيخصم من الأهلي 4.5 مليون جنيه من الـ 60 سنوياً قيمة استئجار صالة السباحة الأولمبية بنادي المعلمين ليحصل الأهلي على 55.5 مليون جنيه سنويا".

الجدير بالذكر أن شركة ستادات قامت بتصوير إعلانات للشركة الراعية بالاستاد والمنطقة المحيطة استعداداً لإطلاق الفيديو الترويجي لتحول ستاد السلام إلي الأهلي.